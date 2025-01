Polícia investiga duplo homicídio de casal em residência na zona rural de Araci

Um crime bárbaro chocou a cidade de Araci, na terça-feira (7), com a execução de um casal em uma residência na zona rural, no nordeste baiano. As vítimas, identificadas como Denise Novaes de Sousa, de 24 anos, e Rodrigo Santos do Nascimento, de 25 anos, foram encontradas mortas a tiros em uma casa que pertencia à tia de Rodrigo.

A Polícia Militar foi acionada após denúncias de moradores que ouviram os disparos. Ao chegar ao local, os policiais encontraram os corpos do casal.

As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas, e a Polícia Civil investiga o caso para identificar os autores e a motivação do duplo homicídio. As informações são do Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização de perícia. A Delegacia Territorial de Araci está à frente das investigações.