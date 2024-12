Polícia investiga execução de jovem em Luis Eduardo Magalhães

Um homem identificado como Alfredo Eduardo Ferreira Neto, de 27 anos, foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado (8) em Luis Eduardo Magalhães, no oeste baiano. O crime ocorreu por volta da 1h na rua Cafarnaum, no bairro Santa Cruz, na parte sul da cidade. Até o momento ninguém foi preso e a polícia civil investiga o caso.

Segundo informações do Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, dois homens em uma motocicleta POP100 se aproximaram da vítima. O passageiro da motocicleta sacou uma arma de fogo e disparou cerca de quatro vezes, atingindo as costas, tórax e abdômen de Alfredo. Após cometerem o crime, os autores fugiram em direção desconhecida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e chegou rapidamente ao local, mas não pôde fazer nada além de confirmar o óbito. A Polícia Militar, através da 85ª CIPM, registrou a ocorrência e permaneceu no local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Os peritos realizaram a análise da cena do crime e do corpo, que foi removido para o necrotério do DPT em Barreiras, onde será submetido a exame de necropsia. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O caso está sob investigação da Polícia Civil.