Polícia investiga grupo de Catanduva por vídeo com saudação nazista

São Paulo – Um grupo de dez homens de Catanduva, no interior de São Paulo, está sendo investigado pela Polícia Civil em razão de um vídeo em que eles aparecem realizando gestos semelhantes a uma saudação nazista (Ver abaixo).

Nas imagens, os homens erguem o braço esquerdo acima da cabeça, um gesto semelhante ao “sieg heil”, de saudação a Adolf Hitler.

Ao fundo do vídeo, toca a música “Amerika” da banda alemã Rammstein – grupo de caráter antifascista.

A gravação foi publicada em um perfil da cidade de Catanduva e repercutiu nas redes sociais. Pelo X, usuários começaram identificar os participantes, que deletaram os seus perfis pelas redes sociais após sofrerem ameaças.

O vídeo foi gravado no contexto do gesto feito pelo bilionário Elon Musk durante a posse do presidente americano, Donald Trump.

O caso é investigado como apologia ao crime, pelo 4º DP de Catanduva por meio de Inquérito Policial. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), diligências prosseguem para identificar os autores e esclarecer os fatos.

O Metrópoles procurou participantes do grupo para obter o outro lado da publicação, mas não obteve o retorno até o momento desta publicação. O espaço permanece aberto.