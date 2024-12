Polícia investiga onda de violência em Jequié; quatro casos em menos de 48h

A cidade de Jequié teve um fim de semana marcado por uma série de crimes violentos. Entre a noite de sábado (7) e o início da tarde deste domingo (8), foram registrados três homicídios e uma tentativa de homicídio na Cidade Sol. Nessa tarde, mais um corpo foi encontrado, e a polícia local ainda não conseguiu prender ninguém responsável por esses crimes.

Na última sexta-feira (6), um jovem identificado como Vitor foi morto na Rua Ulisses Coelho. Já na noite de sábado, por volta das 22h30, um homem de prenome Maicon foi assassinado a tiros em frente a uma distribuidora de bebidas no bairro KM 04.

Segundo informações do Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, mais um assassinato foi registrado nesta tarde de domingo, um corpo com sinais de agressão foi encontrado em uma área próxima a uma fazenda no bairro Mandacaru.

Por volta das 12h30, nas proximidades do Terminal Rodoviário de Jequié, na Avenida Lomanto Júnior, bairro Joaquim Romão, um jovem foi morto a tiros e outro, identificado pelo prenome Libório, foi baleado e socorrido ao Hospital Geral Prado Valadares (HGPV). Os autores dos disparos fugiram, e equipes das polícias Civil e Militar estão em busca de identificar e prender os responsáveis pelos crimes.

Os corpos do homem encontrado no Mandacaru e do assassinado no Joaquim Romão foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) após serem removidos por um rabecão da Polícia Técnica.