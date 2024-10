Polícia investiga se carreta que caiu sobre van teria perdido freios

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga se a carreta envolvida em um acidente que matou nove pessoas na BR 376, em Guaratuba (PR), teria perdido os freios. Nesta segunda-feira (21/10), a corporação abriu inquérito para investigar o acidente e trata o caso como “homicídio culposo na direção de veículo automotor”.

O acidente ocorreu na noite desse domingo (20/10), por volta das 21h40, e envolveu três veículos. Informações preliminares dão conta de que uma carreta teria perdido os freios e colidido na traseira da van, que foi projetada para frente e colidido na traseira do automóvel. Em seguida, a carreta arrastou a van para fora da pista, tombando sobre ela.

A van vinha de São Paulo (SP) com destino a Pelotas (RS) em viagem fretada com equipe de atletas jovens de remo.

O choque entre os veículos resultou na morte de nove pessoas, inclusive sete atletas de uma equipe de remo do Rio Grande do Sul. O grupo fazia parte da equipe do Remo Tissot, composta por adolescentes do projeto Remar Para o Futuro, de Pelotas (RS). O treinador e o motorista da van também faleceram.

Único sobrevivente do acidente, o atleta João Milgarejo, de 17 anos, foi resgatado com vida e com ferimentos leves, sendo levado para o Hospital São José em Joinville (SC), assim como o motorista da carreta. João já teve alta.

Em coletiva de imprensa nesta segunda, o delegado da PCPR Edgar Santana informou que a Polícia Civil, nos próximos dias, vai realizar a oitiva desse sobrevivente, para colher depoimento sobre a dinâmica do acidente.

A Prefeitura de Pelotas decretou luto oficial de sete dias por causa do acidente. A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, encontrou-se com familiares das vítimas na manhã desta segunda (21/10).