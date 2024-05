Polícia liberta padre mantido em cativeiro em Osasco

Policiais militares libertaram nesta quinta-feira (23), um padre que foi mantido refém em uma casa na região de Osasco, na Grande São Paulo. Conforme a Secretaria da Segurança Pública, (SSP), três sequestradores foram presos em flagrante. A vítima foi sequestrada pelo trio no último dia (21) quando saía de carro, segundo informações da Polícia Militar (PM). Enquanto mantinham o padre no cativeiro, os criminosos usaram o celular dele para fazer transferências bancárias. A partir de denúncias, a polícia realizou buscas e identificou o endereço dos suspeitos. “Conseguimos estourar o cativeiro e flagrar o trio. A vítima estava deitada. Imediatamente acionamos o resgate”, relatou o tenente Matheus Henrique, da PM, à SSP. O grupo foi preso no local e encaminhado ao 5º Distrito Policial de Osasco. Posteriormente, o veículo do religioso foi localizado pelos policiais.