Polícia Militar apreende armas e munições durante patrulhamento em Senhor do Bonfim

Em meio a uma patrulha na manhã deste domingo (27) na região de Andorinha, policiais militares da Cipe Caatinga ouviram disparos de arma de fogo e iniciaram buscas para averiguação. No local, encontraram dois homens que afirmaram estar praticando tiros como parte de um treinamento, ambos foram levados e armas apreendidas na delegacia do Senhor do Bonfim.

Imagem das armas apreendidas pelos polícias | Foto: Reprodução / DT Senhor do Bonfim / SSP-BA

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, um dos homens se identificou como caçador, atirador e colecionador (CAC). Na abordagem, foram apreendidas oito espingardas, além de munições de diversos calibres, incluindo 42 cartuchos calibre .24, 13 calibre .38, dois calibre .20, 25 calibre .36 e quatro calibre .22. Apenas duas das armas apresentavam registro.

Os homens, junto ao material apreendido, foram encaminhados à Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis.