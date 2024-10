Polícia Militar apreende dois adolescentes portando drogas no Bairro Arnaldão em Eunápolis

Eunápolis: De acordo com as informações, policiais militares da 7ª CIPM de Eunápolis, em trabalhos de rondas ostensivas e preventivas avistaram 02 (dois) adolescentes em atitude suspeita, em via pública. Os militares deram voz de abordagem, e após uma busca pessoal, os policiais encontraram drogas com os adolescentes.

Foram apreendidas: 70 (setenta) buchas de maconha; 09 (nove) pinos de cocaína; 01(uma) balança de precisão; 01(um) smartphone Samsung;

01(um) smartphone Xiaomi Poco; 01 (um) carregador de celular; e a quantia de R$ 145,10 (cento quarenta e cinco e dez centavos) em espécie.

Todo o material apreendido, juntamente com os adolescente de 14 e 15 anos foram apresentados na Delegacia Territorial da Polícia Civil de Eunápolis, ao delegado plantonista, que lavrou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) e liberou os adolescentes aos responsáveis.

Por: Lenio Cidreira/Liberdadews