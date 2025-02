Polícia Militar apreende drogas em Camaçari durante patrulhamento

Uma operação realizada neste domingo (2) no bairro da Gleba C, em Camaçari, resultou na apreensão de drogas. Segundo informações do 12° Batalhão de Polícia Militar (BPM), os agentes estavam em patrulhamento na rua Acajutiba, uma área conhecida pelo tráfico de drogas, por volta das 8h40, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita.

De acordo com o Mais Região, parceiro do Bahia Notícias, ao perceber a presença da guarnição, o homem tentou fugir, mas foi rapidamente alcançado pelos policiais. Durante a abordagem, os agentes realizaram uma busca pessoal e encontraram material ilícito em posse do suspeito.

Após a apreensão, o indivíduo foi conduzido à 18ª Delegacia Territorial (DT) para a adoção das medidas legais pertinentes.