Polícia Militar apreende fuzil, drogas e material criminoso em Simões Filho

Agentes da polícia militar da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) apreenderam um fuzil, drogas e diversos materiais ligados ao tráfico de entorpecentes, na tarde deste último sábado (23), em Simões Filho, região metropolitana de Salvador.

Em meio a uma patrulha na localidade conhecida como Fazenda Nova, os policiais se depararam com um grupo de homens armados. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos dispararam contra a guarnição, que reagiu. Após o confronto, os indivíduos fugiram, e a polícia iniciou buscas na área.

Na ação, foram encontrados um fuzil, 16 munições de calibre 556, 126 porções de maconha, 100 porções de crack, um tablete de cocaína e quatro de maconha, além de dois rádios comunicadores, um colete balístico, uma balaclava e embalagens utilizadas para o acondicionamento de drogas.

Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia de Simões Filho, onde as providências legais estão sendo adotadas. A polícia continua as investigações para identificar e capturar os suspeitos envolvidos no crime.