Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em operação em Vila do Café no sudoeste baiano

Em uma patrulha na Vila do Café, agentes da 80ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) avistaram uma pessoa com atitude suspeita carregando sacos brancos nesta segunda-feira (04). Os policiais o prenderam e levaram para a delegacia do município de Encruzilhada.

A ação foi no Povoado de Vila do Café, a 32km da cidade de Encruzilhada, seguindo pela BA-635 quando se deparou com um homem que, ao avistar a viatura, tentou empreender fuga com duas sacolas brancas em suas mãos.

Após a busca nas sacolas foram encontrados 57 invólucros menores com substâncias análogas à maconha, 1 porção maior de substância análogas à maconha, 10 invólucros maiores de substâncias análogas à maconha, 19 pedras de substâncias análogas ao crack e uma cédula de R$ 50 em moeda corrente. Ele confessou para a guarnição a venda de entorpecentes.

Imagem de fora do Disep em Vitória da Conquista | Foto: Reprodução / Blog do Anderson

Segundo informações do Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o homem já possui uma ficha criminal pelo delito, sendo esta a terceira condução pelo referido crime. Todo material e o autor foram apresentados no Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) em Vitória da Conquista.