Polícia Militar apreende mais de 200 porções de drogas em distritos de Porto Seguro

Em meio a uma ação realizada pela Polícia Militar neste domingo (20), agentes do 8º Batalhão apreenderam 204 porções de drogas e prenderam dois suspeitos de tráfico nos distritos de Arraial d’Ajuda e Trancoso, no município de Porto Seguro, no sul do estado.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, a primeira ação ocorreu pela manhã, quando os militares avistaram dois homens em atitude suspeita. Ao perceber a presença dos agentes, a dupla fugiu, deixando para trás uma sacola com 56 porções de maconha, uma de ecstasy e outras 127 de cocaína.

Imagens dos itens apreendidos pela 8º Batalhão | Foto: Reprodução / Ascom

Mais tarde, em rondas na Praça da Independência, no distrito de Trancoso, os policiais avistaram dois homens e, na abordagem, encontraram 20 porções de cocaína.

Os suspeitos e o material apreendido nas duas ocorrências foram apresentados na delegacia que atende à região para adoção das medidas cabíveis.