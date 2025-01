Polícia Militar apreende motocicleta com chassi adulterado na Mouraria

Na manhã deste sábado (11), policiais militares do Batalhão de Polícia de Pronto Emprego Operacional (BPEO) realizaram a apreensão de uma motocicleta com sinais de adulteração no chassi e no motor, durante patrulhamento na Rua Bengala, na Mouraria.

De acordo com informações da corporação, a abordagem foi desencadeada após os agentes identificarem a condução irregular do veículo. Durante a verificação, constatou-se que o lacre da placa estava rompido, além das evidências de adulteração nos componentes da motocicleta.

A moto e o condutor foram encaminhados à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde a ocorrência foi formalizada. As investigações continuam para apurar a origem do veículo e possíveis ligações com crimes relacionados a furtos ou roubos na região.