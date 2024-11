Polícia Militar captura dois adolescentes com motocicleta roubada em Feira

Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, a captura aconteceu em meio a uma ronda, os policiais identificaram o veículo e realizaram a abordagem no bairro de Feira de Santana. Na ocasião os jovens negaram, mas os agentes constataram que o veículo era o mesmo roubado.

Agentes da Polícia Militar, por meio da 65ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), apreenderam dois adolescentes que estavam em uma motocicleta roubada no bairro Expansão do Feira IX na manhã deste domingo (03). A moto foi levada para a Delegacia de Furtos e Roubos de Feira de Santana, e os dois seguem à disposição da Justiça.

A motocicleta foi apresentada na Delegacia de Furtos e Roubos, localizada no bairro Jomafa, enquanto os adolescentes foram encaminhados ao Complexo de Delegacias do Sobradinho para as providências legais.