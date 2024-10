Polícia Militar conduz suspeitos de compra de votos com cestas básicas em Arembepe

O Esquadrão de Motociclistas Águia, da Polícia Militar, foi acionado para atuar na localidade do Coqueiro de Arembepe, na tarde deste sábado (26) após uma denúncia feita por populares de compra de votos em troca de cestas básicas.

De acordo com a Polícia Militar, um veículo Renault Logan de cor cinza estaria comprando os votos a favor do “44”, número do candidato Flávio Matos (União Brasil), em troca de cestas básicas. Populares informaram que o ato foi contínuo, e ao abordar o veículo, os agentes encontraram duas cestas básicas.

Diante dos fatos, a guarnição conduziu os indivíduos suspeitos e o material encontrado para a 26ªDT/Abrantes.