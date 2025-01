Polícia Militar desarticula esquema de tráfico de drogas em Cândido Sales

Uma ação da 80ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) na tarde desta terça-feira (07) resultou na desarticulação de um esquema de tráfico de drogas em Cândido Sales e na apreensão de uma excesso de entorpecentes.

A operação começou após denúncias de populares sobre a venda de drogas na cidade. Durante rondas, uma guarnição abordou um indivíduo em atitude suspeita, que foi encontrado com drogas. Ao ser interrogado, ele revelou estar traficando para outro indivíduo e um casal.

Com as informações obtidas pelo Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, os policiais se dirigiram à residência do casal, onde foram encontradas mais drogas, materiais para embalar entorpecentes e uma quantia em dinheiro. No local, também havia crianças, o que motivou o acionamento do Conselho Tutelar.