Polícia Militar divulga relatório da Operação Força Total Nacional com 62 prisões na Bahia

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) divulgou, neste sábado (19), os resultados da 8ª edição da Operação Força Total Nacional, realizada na sexta-feira (18). Com ações coordenadas em todo o país, a PM-BA obteve resultados expressivos ao longo das 24 horas de ações.

A operação registrou 62 indivíduos foram presos em flagrante e 5 adolescentes foram encaminhados às autoridades competentes por envolvimento em atos infracionais. Além disso, foram retiradas de circulação 42 armas de fogo, cumpridos 14 mandados de prisão e recuperados 22 veículos.

Em nota, a PM afirmou que “reafirma o compromisso da corporação com a segurança pública e a proteção do cidadão” e que, “Na Bahia, os números confirmam o comprometimento da PMBA em garantir a tranquilidade da população e manter a ordem pública, reforçando a importância da Força Total como um instrumento estratégico no combate à criminalidade”, escreveu a organização.