Polícia Militar do Rio bate recorde de apreensão de fuzis em agosto

Divulgação/PMRJ

1 de 1 Policial olhando armas – Foto: Divulgação/PMRJUm balanço divulgado pela Polícia Militar nessa terça-feira (10/9) revelou um recorde de apreensão de fuzis no estado do Rio de Janeiro durante o mês de agosto, com uma média de 2,5 fuzis confiscados por dia. Ao todo, foram 78 armas apreendidas ao longo dos 30 dias.

As apreensões ocorreram por meio de operações realizadas em diversas regiões do Rio de Janeiro, incluindo a capital e as zonas Oeste e Norte, sendo essas duas as que registraram o maior número de confiscos. As informações são do jornal O Dia.

De acordo com o Secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, “a apreensão de tantos fuzis é resultado significativo e demonstra o compromisso em desarticular as quadrilhas e garantir a segurança” no estado, e que “a Polícia Militar não medirá esforços para tirar das ruas esses criminosos e suas armas de guerra”.

Cerca de 4 mil armas foram apreendidas entre janeiro e agosto, sendo 449 fuzis. De acordo com o órgão, a apreensão desse material ajudou a desmantelar “estruturas criminosas” e facilitou a recuperação de áreas controladas pelo crime.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?