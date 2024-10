Polícia Militar encontra adolescente de 17 anos com moto roubada em Camaçari

Agentes militares da 59ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) encontraram um adolescente com uma motocicleta roubada. Os policiais apreenderam o veículo, que estava sem placa e com o chassi raspado, neste sábado (19), na Rua Filogônio de Oliveira, localizada em Barra do Pojuca, na região de Camaçari.

Os policiais estravam realizando uma ronda no local, quando abordaram uma moto sem placa e constataram que o veículo estava com o chassi raspado, indicando que poderia ser produto de furto ou roubo. Além disso, foi descoberto que o condutor da motocicleta era um adolescente de 17 anos.