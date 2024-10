Polícia Militar encontra arma e munições em operação no Sul da Bahia

Agentes da polícia militar da Bahia realizaram uma apreensão de uma arma de fogo com munições, na manhã desta sexta-feira (18), no Alto do Coqueiro, próximo a Avenida Ubaitaba, que corta a cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. A ação foi mais da Operação Força Total.

Em uma ronda na região, os policiais avistaram três indivíduos em atitude suspeita que fugiram ao perceber a presença dos policiais. Com medo de serem presos, os suspeitos deixaram para trás uma espingarda de fabricação artesanal, dez munições de calibre .38 e duas munições de calibre .12.

Delegacia onde o material foi levado. Foto: Divulgação / Joá Souza/GOVBA

Todo material apreendido foi encaminhado à 7ª Coorpin, para registro da ocorrência. A polícia civil investiga sobre os suspeitos do caso.