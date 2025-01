Polícia Militar erradica 65 mil pés de maconha em Curaçá

A Polícia Militar da Bahia, por meio da 45ª Companhia Independente (CIPM), erradicou 65 mil pés de maconha na manhã deste domingo (5), no município de Curaçá, localizado no interior do estado. A ação foi parte da Operação Terra Limpa, que tem como objetivo combater o cultivo ilegal de drogas na região.

As plantações foram localizadas nas proximidades da localidade de Missão Velha. Uma das roças continha 15 mil pés de maconha, enquanto a outra abrigava 50 mil. Além disso, os policiais encontraram uma sementeira, utilizada para a germinação das plantas.

Todo o material apreendido foi destruído no local por meio de incineração, com exceção de uma amostra, que foi coletada e encaminhada à Polícia Judiciária para análise e para que as providências legais sejam tomadas. Durante a operação, nenhum suspeito foi encontrado nas imediações.