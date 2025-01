Polícia militar frustra tentativa de assassinato em Jequié e prende um dos suspeitos

A Polícia Militar de Jequié evitou um crime bárbaro ao frustrar a tentativa de homicídio na manhã deste domingo (26). A ação foi contra um homem cigano no bairro Amaralina. A ação rápida dos policiais evitou que a vítima fosse morta a tiros. Um dos indivíduos foi detido, mas o comparsa conseguiu fugir.

A guarnição da PM estava na região auxiliando em outra ocorrência quando foi informada por populares sobre disparos de arma de fogo. Imediatamente, os policiais iniciaram uma perseguição aos suspeitos, que estavam em um veículo Corolla.

Com o suspeito preso, a polícia apreendeu um veículo e realizou buscas na área, mas não encontrou a arma utilizada no crime. O homem detido será interrogado pela Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar o comparsa. As informações são do Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias.

A vítima, um homem cigano, não foi atingida pelos disparos e está segura. A Polícia Civil investiga a motivação do crime e a possível ligação com a morte de um adolescente ocorrida na mesma região na madrugada anterior. A mãe do adolescente informou que o filho havia saído de casa na noite anterior e não retornou.