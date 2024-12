Polícia Militar intensifica patrulhamento em Maracás e região para garantir segurança no fim de ano

A Polícia Militar, através da 93ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), com sede em Maracás, reforçou o patrulhamento na cidade e em outros municípios do Vale do Jiquiriçá para garantir a segurança da população durante o período de festas de fim de ano.

Com o aumento do fluxo de pessoas e veículos na região, principalmente nas rodovias BA-250, BA-026 e BR-330 que cortam Maracás, a polícia militar intensificou as ações para coibir crimes como roubos e furtos. O comandante da 93ª CIPM, Major Rener Leal, tem acompanhado de perto as operações, que contam com um efetivo maior de policiais e viaturas.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o Major Rener destacou o compromisso da Polícia Militar em garantir a segurança da população: “Estamos com mais de 10 viaturas, em conjunto com a Polícia Civil e a Guarda Municipal, para reforçar o nosso compromisso com a segurança de todos os cidadãos”, afirmou.