Polícia Militar intervém em caso de confusão e injúria racial em Riacho de Santana

Na manhã deste sábado (28), a 38ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação da ordem pública em Riacho de Santana, no sudoeste baiano. Segundo informações divulgadas pela corporação ao site Achei Sudoeste, a denúncia inicial, feita por volta das 5h40, relatava poluição sonora em um local não especificado.

Ao chegar ao ponto indicado, os policiais constataram que o veículo responsável pela perturbação sonora já havia deixado o local. Contudo, populares informaram sobre uma confusão nas proximidades.

No local, os agentes se depararam com uma situação de vias de fato. Durante a abordagem para pacificar o conflito, uma jovem de 24 anos, em aparente estado de exaltação, teria investido contra os policiais, desferindo socos e pontapés. De acordo com o boletim policial, a suspeita aparentava estar sob efeito de álcool ou drogas ilícitas.

Os agentes utilizaram técnicas previstas no protocolo de uso progressivo da força para imobilizar a mulher e conter a situação. Após ser detida, ela teria proferido ofensas racistas e palavras de baixo calão contra um dos policiais presentes.

A acusada foi conduzida à Delegacia Territorial de Riacho de Santana, onde foram realizados os procedimentos legais. A Polícia Militar destacou em nota que atua com firmeza na defesa da ordem pública e que denúncias de injúria racial serão investigadas com o rigor necessário.