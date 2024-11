Polícia Militar localiza depósito e fábrica clandestina de cigarros em Feira de Santana

Uma operação da Companhia Independente de Policiamento Tático – Leste (CIPT-Leste) localizou, nesta sexta-feira (1º), um depósito e uma fábrica clandestina de cigarros no Centro Industrial do Subaé (CIS), em Feira de Santana.

Segundo informações do Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, a ação ocorreu durante a “Operação Visão Noturna”, quando uma equipe da Rondesp Leste realizava rondas na área de atuação da 67ª CIPM e foi informada por um cidadão sobre atividades suspeitas no CIS.