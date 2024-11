Polícia Militar prende dois homens com mandados de prisão em aberto na região de Brumado

Em uma ação realizada por agentes da polícia militar da Operação Força Total nesta quarta-feira (13), dois homens com mandados de prisão em abertos foram encontrados e presos em Riacho de Santana, no sudoeste baiano. As prisões tiveram apoio do sistema de reconhecimento facial implantado em Brumado.

Informações apuradas pelo portal Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, um dos suspeitos foi localizado em um ônibus com destino a Canavieiras. Ele foi abordado e conduzido à delegacia, onde o mandado referente ao homicídio tentado foi confirmado.

No mesmo dia, a guarnição de motopatrulhamento em operação em Brumado também recebeu informações do setor de inteligência sobre um homem com mandado de prisão em aberto. O suspeito, condenado a 5 anos e 4 meses em regime semiaberto por roubo, foi detido e encaminhado à delegacia.