Polícia Militar prende dois homens com revólver e recupera veículos em Simões Filho

Agentes da Polícia Militar da 22ª CIPM, na noite de segunda-feira (21), prenderam dois homens flagrados com um revólver e recuperam dois veículos já com restrição de furto ou roubo, localidade conhecida como Pitanguinha, em Simões Filho.

Os militares foram informados do roubo de um veículo nas imediações. Após as buscas, os policiais encontraram o automóvel com dois indivíduos. Um dos suspeitos, percebendo a presença policial, tentou se desfazer da arma, jogando-a para fora do veículo.

Imagem dos itens apreendidos pela PM com os dois bandidos | Foto: Reprodução / Ascom

A partir disso foi dada voz de abordagem e, durante as buscas no interior do carro, foi encontrado um bloqueador de sinal de GPS, que estava sendo instalado no veículo. Em ação a apresentação na delegacia, as vítimas informaram as características do veículo, utilizado pelos criminosos no ato do roubo.

Com as informações em questão, os policiais retornaram ao local e encontraram o veículo. Após consulta, descobriram que a placa havia sido adulterada, portanto suspeitavam de ser mais um veículo roubado. A verificação do chassi confirmou que o carro era produto de furto ou roubo.

Os indivíduos, os dois veículos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia, para o registro da ocorrência.