Polícia Militar prende dupla com drogas em cidade do sudoeste baiano

Uma dupla de homens procurados por tráfico de drogas foi presa na tarde desta terça-feira (5), por agentes da 94ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), a apreensão foi na cidade de Tanque Novo, no sudoeste da Bahia. Um dos rapazes havia tentado fugir mas foi capturado pelos policiais.

A ação ocorreu por volta das 16h, durante uma ronda policial. Segundo o portal Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, um dos homens tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura. O jovem de 23 anos foi alcançado e abordado. Com ele, foram encontradas 42 porções de cocaína e R$ 250 em dinheiro, proveniente do tráfico.

Durante a abordagem, o homem indicou o local onde havia adquirido a droga e com quem. A guarnição se deslocou até o bairro Rapadura e encontrou o segundo envolvido, um homem de 25 anos, que portava um caderno com a contabilidade do tráfico. O nome do primeiro abordado constava no caderno.

Ambos foram conduzidos à delegacia para as medidas cabíveis. A Polícia Civil investiga o caso.