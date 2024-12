Polícia Militar prende foragido da justiça em Feira de Santana

Policiais militares da 66ª CIPM detiveram um homem com mandado de prisão em aberto, na manhã deste sábado (28), em Feira de Santana.

Os militares realizavam rondas na região, quando foram acionados para averiguar uma denúncia de roubo cometido por um indivíduo em posse de um carro. Buscas foram realizadas em um veículo com as características informadas foi localizado no bairro Santo Antônio dos Prazeres. O ocupante do veículo tentou fugir da guarnição, mas foi capturado.

Durante a abordagem, foi constatado que o indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto. Com ele, foram apreendidos uma porção de maconha e R$ 271,00 reais em espécie.

O homem foi encaminhado à delegacia que atende à região para o registro da ocorrência.