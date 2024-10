Polícia Militar prende mulher por tráfico de drogas no Sul da Bahia

Agentes da polícia militar da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) detiveram uma mulher suspeita de tráfico de drogas na Rua Cássio Mendes, no bairro Santa Rita, no município de Ipiaú, no sul da Bahia.

Imagens dos itens apreendidos pela polícia Militar | Foto: Reprodução / DCS – PMBA

Os policiais estavam realizando rondas, quando avistaram uma mulher comercializando drogas. Ao visualizar a guarnição, a mulher tentou fugir, mas os agentes conseguiram alcançá-la. Após uma vistoria foram encontradas pelo menos 51 porções de cocaína e dinheiro espécie.

O material apreendido e a detida foram encaminhadas à delegacia da cidade para a tomada das medidas pertinentes.