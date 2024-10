Polícia Militar prende quadrilha suspeita de estupros e outros crimes no sudoeste baiano

Quatro homens investigados por estupro e outros crimes foram presos na manhã desta segunda-feira (14) pela polícia Miliar, os agentes militares da Cipe Sudoeste prenderam quatro foragidos da justiça na cidade de Matina, no sudoeste da Bahia.

Segundo informações da polícia Militar, os procurados localizaram na zona rural do município dois indivíduos com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro. Na zona urbana, foram encontrados mais dois foragidos, com mandado em aberto pelo crime de homicídio qualificado.

Os quatro suspeitos foram detidos e apresentados na delegacia de Polícia Civil da região, onde a ocorrência foi registrada.