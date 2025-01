Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas em Lagedo do Tabocal

Na noite de sexta-feira (25), por volta das 22h, a Polícia Militar, durante rondas pelo Bairro Cenas, nas proximidades do Estádio Municipal de Lagedo do Tabocal, abordou um homem com histórico de envolvimento com o tráfico de drogas. Com o suspeito, foi encontrada uma pequena quantidade de maconha, composta por seis buchas da substância, segundo informações da 93ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Durante a abordagem, o indivíduo confessou que havia mais droga escondida em um terreno próximo à residência de sua mãe. A polícia seguiu até o local indicado e encontrou mais nove buchas de maconha, além de um simulacro de arma de fogo, que o suspeito utilizava para intimidar possíveis rivais do tráfico na área.

O homem foi detido e conduzido à Central de Flagrantes em Jaguaquara, onde a ocorrência foi registrada e as medidas legais cabíveis serão adotadas.