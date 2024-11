Agentes militares da 52ª CIPM prenderam um homem suspeito de tráfico, no final da manhã desta quarta-feira (13), no bairro de Portão, no município de Lauro de Freitas. A ação foi mais uma na Operação Força Total.

Em meio a uma patrulha, os agentes avistaram indivíduos comercializando entorpecentes, que fugiram diante da aproximação dos policiais. Um dos suspeitos foi encontrado e abordado, sendo apreendidos 28 pinos de cocaína, 14 de crack e 55 porções de maconha.