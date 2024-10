Polícia Militar promove capacitação em Libras para policiais militares

A Polícia Militar da Bahia promoveu, nesta sexta-feira (18), a solenidade de encerramento do Curso de Introdução à Língua Brasileira de Sinais (CILBS), na Vila Policial Militar do Bonfim.

O evento contou com a presença do coronel Paulo Guerra, diretor do Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos (DPCDH) e do coronel Edval Santos, diretor do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) da PMBA.