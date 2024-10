Polícia Militar publica nota de esclarecimento sobre morte de empresário após fuga de blitz

De acordo com a nota da Polícia Militar, diante da iminente ameaça, foi necessário efetuar disparos de arma de fogo para conter o condutor do veículo. Veja a nota na íntegra, também divulgada no site Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias:

A Polícia Militar emitiu, no início da tarde deste domingo (13), uma nota de esclarecimento sobre a morte do empresário Fernando Alves Souza Coelho, de 39 anos de idade, após uma intervenção policial, na Avenida Noide Cerqueira, em Feira de Santana.

Na noite do último sábado (12), policiais militares do Esquadrão de Motociclistas Asa Branca realizavam uma blitz da Operação Paz no Trânsito na Avenida Artemia Pires, no bairro Sim, em Feira de Santana, quando um veículo de cor branca desobedeceu à ordem de parada e evadiu-se do local.

Imediatamente, os policiais iniciaram o acompanhamento do veículo e solicitaram o apoio de outras guarnições. Durante a perseguição, o carro entrou na Avenida Noide Cerqueira, circulando em alta velocidade pela contramão. Uma equipe da CIPE Leste, conseguiu interceptar o veículo. Apesar das sinalizações sonoras e luminosas com sirene e giroflex, o condutor desobedeceu novamente à ordem de parada e avançou em direção aos policiais, que estavam desembarcados.

Conforme relato dos policiais, diante da iminente ameaça, foram efetuados disparos de arma de fogo para conter o suspeito. O condutor, que foi atingido, recebeu socorro imediato e foi encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, foi encontrado um revólver calibre .38. O outro ocupante do veículo, uma mulher, não sofreu ferimentos e foi conduzida, juntamente com o material apreendido, para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e ocorrerá a investigação das circunstâncias do caso.