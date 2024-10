Polícia Militar realiza operação e mata dupla de criminosos no Sul da Bahia

Agentes da Polícia Militar (PM), em meio à Operação Redenção, apreenderam armas e drogas com uma dupla de criminosos procurados, nesta quinta-feira (24), com apoio de equipes de segurança em Itapitanga, no sul da Bahia. Ocorreu uma troca de tiros intensa no local e os dois morreram.

A ação da PM junto a equipe resultou em um cerco contra os criminosos, que atiraram contra os policiais. Os criminosos foram atingidos e socorridos, mas não resistiram. Ambos eram procurados por mandado de prisão e envolvimento com tráfico de drogas e homicídios, segundo informações da Secretária de Segurança Pública da Bahia.

Com eles, foram apreendidos dois revólveres calibre 38, munições e drogas. Os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia Territorial de Itapitanga.