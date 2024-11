Polícia Militar recupera 4 motocicletas roubadas em Feira de Santana

Quatro motos foram recuperadas por agentes da polícia Militar da Bahia através da 65ª Companhia Independente, nesta segunda-feira (04). Os veículos foram abandonados pelos bandidos em locais diferentes pela cidade de Feira de Santana, todas seguem apreendidas.

A primeira motocicleta foi recuperada na Rua do Salvador, bairro 35º BI, por volta das 6h15, uma guarnição em patrulhamento, foi abordada por uma pessoa, que informou sobre uma moto abandonada. Ao se dirigirem para o local informado, os policiais localizaram o veículo e constataram a restrição de roubo.

Informações obtidas pelo Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias informam que a primeira ocorrência, além da motocicleta Yamaha Factor preta, a polícia encontrou uma mochila com ferramentas, uma bolsa, uma carteira com documentos e um capacete, todos de cor preta.

Sede da 65ª Companhia Independente em Feira | Foto: Reprodução / Google Street View

Em seguida, por volta das 6h25,em outra localidade na Rua Salmo 23, duas motocicletas foram localizadas: uma Honda CG 150 Titan ESD preta e uma Honda CG 160 Start vermelha.

Segundo a Polícia Militar, a informação foi passada pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom), que uma motocicleta tinha sido roubada por dois homens, sendo que no momento da ação, abandonaram outra moto no local.