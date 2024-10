Polícia Militar recupera 5 toneladas de feijão que foram roubadas em Valéria e prende suspeitos

Policias do 31ª CIPM recuperaram cinco toneladas de feijão a granel roubadas no bairro de Valéria na tarde de sexta-feira (20).

Os agentes foram informados por transeuntes do roubo da carga e, ao chegarem ao local informado, a Rua Wenceslau Veiga, encontraram cerca de cinco toneladas de feijão a granel sobre uma lona. Três suspeitos foram identificados empacotando a carga, no entanto, não se trata dos representados na fotografia acima. Na imagem, encaminhada pela Polícia Militar, aparecem funcionários da empresa que proprietária que recuperou as cinco toneladas de feijão.