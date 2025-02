Polícia Militar recupera van escolar roubada e prende suspeito em Brumado

A Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto), do 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM), recuperou uma van escolar roubada no município de Brumado. O veículo foi localizado no bairro Dr. Juracy no final da tarde da última sexta-feira (31), por volta das 17h40, poucas horas após o crime. Um jovem de 28 anos foi preso.

De acordo com informações do 24º BPM ao site Achei Sudoeste, o proprietário do veículo acionou a polícia por volta das 16h, informando que a van havia sido roubada no bairro Baraúnas. Ele relatou que estacionou o carro em frente à sua residência ao meio-dia e, posteriormente, percebeu o furto.

Durante a abordagem ao suspeito, a polícia encontrou duas porções de substância análoga à cocaína escondidas em seu tênis. O indivíduo e o veículo recuperado foram encaminhados à Delegacia Territorial de Brumado para a adoção das medidas cabíveis.