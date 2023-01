Polícia pede prisão preventiva de suspeito de torturar, matar e enterrar jovem na Bahia

A Polícia Civil solicitou ao Poder Judiciário a prisão preventiva do autor da morte de Reisiele Costa Novais, de 18 anos, cujo corpo foi encontrado, no último dia 20, com sinais de tortura, em uma cova rasa, em Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia.

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Seguro investiga o caso, que está tipificado como feminicídio.

O corpo da jovem estava com os pés e mãos amarrados e foi encontrado enterrado na última sexta-feira (20), por policiais do 8º BPM. Os policiais receberam uma denúncia de que uma mulher havia sido agredida e tinha sido enterrada na comunidade Pindorama.

Ainda segundo a polícia, Reisiele já havia sido vítima de uma tentativa de feminicídio no dia 2 de janeiro e o suspeito do crime está sendo procurado pelas equipes policiais.