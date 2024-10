Polícia Penal recaptura “MacGyver”, preso que fugiu de hospital no DF

O Núcleo de Recaptura da Polícia Penal do Distrito Federal conseguiu localizar e recapturar, na noite desta quinta-feira (17/10), o foragido Hanierlison Costa Rabelo, de 34 anos, na região do Sol Nascente. No momento em que foi abordado, o preso estava dentro de um carro com familiares.

O homem fugiu da carceragem do Hospital Regional do Paranoá (HRPA) na madrugada do último domingo (13/10) usando uma corda feita de lençóis. Ele chegou a fazer uma chave artesanal com talher de plástico para abrir a algema.

O custodiado, que cumpria pena na Penitenciária I do DF, estava internado para tratamento de uma inflamação no braço esquerdo. Após a fuga, a equipe de recaptura da polícia penal iniciou um trabalho investigativo.

Informações compartilhadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF (Seape-DF) apontam que o preso pretendia deixar a capital federal na noite de hoje. Ele foi encaminhado para a 15ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

A fuga só foi descoberta após um vigilante do hospital informar que pacientes avistaram um objeto sendo lançado pela janela do quarto onde o preso estava internado. Hanierlison Costa Rabelo está em regime fechado por diversos crimes, incluindo roubo, furto e crimes sexuais.

MacGyver

Por causa da fuga cinematográfica, o preso já tem sido apelidado de MacGyver, personagem de uma popular série de filmes americana dos anos 1980. Ele se notabilizava por resolver problemas complexos com o emprego de objetos comuns, como fitas adesivas, fósforos e um simples canivete.