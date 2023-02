Polícia prende 21 foragidos em operação de carnaval no interior de SP

São Paulo – A Polícia Civil paulista prendeu 21 procurados da Justiça, durante as 48 horas que durou a Operação Carnaval Seguro no Vale do Ribeira. Foram cumpridos mandados de prisão, expedidos pela Justiça, em seis cidades do interior, entre terça e quinta-feira (17/2).

Segundo a Delegacia Seccional de Registro, 75 policiais se dividiram para localizar a prender foragidos por crimes de violência doméstica, estupro, homicídios, tráfico de drogas, além de furtos e roubos.

Além dos 21 foragidos, os policiais ainda prenderam mais 10 suspeitos em flagrante por receptação qualificada, tráfico de drogas, venda irregular de combustíveis, roubos e furtos.

Também foram apreendidas duas armas de fogo, das quais uma era usada, segundo a polícia, por um dos presos para ameaçar a ex-mulher.

“Além das prisões efetuadas, foram cumpridos mais 11 mandados de prisão contra pessoas que já se encontravam presas, mas que foram apontadas pelas investigações como coautoras de crimes ocorridos recentemente na região”, diz nota da Delegacia Seccional.

Operação pré-carnavalNo interior de São Paulo, a Polícia Civil cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, dos quais sete na cidade de Tietê e o restante em Cerquilho.

Foram apreendidas mais de duas mil porções de drogas – entre cocaína, crack e maconha – R$ 15 mil, dois carros de luxo, uma moto de 600 cilindradas, celulares e máquinas caça-níqueis, cuja quantidade não foi especificada.

Cinco suspeitos foram presos em flagrante e um adolescente apreendido. Todos estão à disposição da Justiça.