Polícia prende 5 pessoas suspeitas de ataque a tiros em MG

A zona leste de Juiz de Fora amanheceu, nessa quarta-feira (13/11), com uma grande mobilização policial no bairro Santa Rita, onde dois helicópteros Pegasus e 90 agentes deflagraram a Operação Stigmata II. A ação cumpriu seis mandados de prisão e treze de busca e apreensão na casa de suspeitos do ataque a tiros contra uma residência que aconteceu no dia 9 do mês passado.

No data do crime, uma festa entre familiares acontecia em uma residência, na Rua Nello Gervason, até que o local passou a ser alvo de diversos disparos de arma de fogo.

Um adolescente, 15 anos, chegou a ser atingido com um tiro de raspão no abdômen. Não houve vítima fatal, mas o caso chamou atenção da Delegacia Especializada de Homicídios, liderada pela delegada Camila Miller, devido à violência do caso.

Leia a reportagem completa no Tribuna de Minas, parceiro do Metrópoles.