Polícia prende acusado de matar jovem de 24 anos após invadir casa do pai da vítima na Bahia

Um dos suspeitos pela morte de um jovem, de 24 anos, em Itaquara, no Vale do Jiquiriçá, foi preso nesta segunda-feira (16). Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, o acusado, que não a identidade informada, foi preso por agentes do 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Ele estaria envolvido no homicídio de Diego Silva Santos, que estava na casa do pai dele, situado no bairro Agenor Araújo. Conforme a Polícia Militar (PM-BA), o homem teria confessado o crime, com participação direta no homicídio.

O homem foi levado para a delegacia local e segue detido à disposição da Justiça.