Policia prende casal acusado de matar adolescente de 15 anos no Sudoeste baiano

Um casal foi preso na noite desta sexta-feira (19) acusado de matar uma adolescente, de 15 anos, em Cândido Sales, no Sudoeste baiano. A vítima, identificada como Maria Eduarda Rodrigues Santos, voltava para casa no Loteamento Primavera, quando os suspeitos se aproximaram e dispararam contra ela.

A jovem ainda correu, mas acabou caindo em casa e foi a óbito no local. O crime ocorreu na quinta-feira (17). Segundo o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, agentes da 80ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) fizeram diligências e encontraram o casal na rua Ipês Amarelos, no bairro Primavera.