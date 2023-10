Polícia prende casal por aplicar golpe do ‘cartão preso’ em idosos no DF

Um casal foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal no último sábado, 30, suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em fraude e estelionato. Eles praticavam a modalidade retenção e trocar de cartões das vítimas, em sua maioria idosos. O crime é conhecido como “golpe do cartão preso”. De acordo com as investigações, o grupo atuava em todas as regiões do Brasil. Entre agosto e setembro, os criminosos praticaram o golpe no Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo, Goiás, além do Distrito Federal. Segundo o delegado da 1ª Delegacia de Polícia, Antônio Dimitrov, os suspeitos instalavam um mecanismo para travar o cartão das vítimas nos caixas de autoatendimento. Em seguida, eles se aproximavam dos alvos e os persuadiam com ajuda e orientações enganosas. Uma delas era de como a vítima poderia realizar o bloqueio do cartão retido na máquina. “A mulher golpista se aproximava das vítimas e começava a dar orientações para realizar o suposto bloqueio do cartão, e fornecia um telefone falso de uma central de atendimento. Do lado de fora da agência, um comparsa orientava a vítima a digitar os dados no terminal. Nesse momento, a criminosa anotava os dados, enquanto a vítima realizava a suposta operação. Em seguida, a mulher distraía a vítima, enquanto um comparsa entrava na agência e subtraía o cartão da máquina, deixando outro no local”, explicou o delegado. Na sequência do plano, o grupo realizava transações bancárias para contas laranjas ou efetuavam compras de alto valor. Uma das vítimas estava em um banco na Asa Sul, no DF, e teve um prejuízo de R$ 15 mil. Após a denúncia, os policiais iniciaram as investigações e conseguiu efetuar a prisão do casal. A polícia não divulgou a identidade do casal.

