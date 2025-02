Polícia prende dupla que roubou carro e sequestrou vítima no Recôncavo

Dois homens foram presos após roubarem um veículo e forçar duas pessoas como reféns. O crime e a prisão dos envolvidos, acusados de extorsão mediante sequestro, ocorreram nesta quarta-feira (5) em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos sequestraram a vítima e roubaram o veículo.

Durante as investigações, a polícia foi informada que sobre os suspeitos, que atuam no tráfico de drogas na cidade, e sobre a localização do carro roubado. O veículo estava estacionado em uma oficina de chaparia no bairro Cajueiro. Os policiais seguiram na apuração e localizaram a dupla na casa de um deles.

No local, foram encontrados 172g de crack embalados para a venda, 210g de maconha, 54 g de cocaína, três aparelhos celulares, uma balança, R$ 39 reais, um relógio, um carregador de pistola e um caderno com anotações sobre o tráfico de drogas.

As ações foram feiras por agentes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus) e da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/LESTE). O veículo roubado e o material apreendido foram levados para a delegacia da cidade. A dupla segue presa à disposição da Justiça.