Polícia prende em Conquista gerente de empresa por desvio de R$ 28 mil em pagamentos de diárias

Uma funcionária de uma distribuidora de alimentos foi presa em Vitória da Conquista, no Sudoeste. A mulher, de 36 anos, é acusada de aplicar golpes no pagamento de diárias que somam R$ 28 mil. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (29) durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na casa da suspeita, no bairro do Kadija.

Segundo a TV Sudoeste, a acusada, que chegou a trabalhar por seis anos como gerente da empresa, desviava recursos dos pagamentos de motoristas e fornecedores. À emissora, o delegado Odilson Pereira, da Delegacia de Furtos e Roubos da cidade, disse que os crimes começaram a ser investigados em agosto do ano passado após um boletim de ocorrência registrado pela empresa.

Segundo ele, a mulher se aproveitava do cargo de confiança e tinha os valores das diárias depositados na conta dela e não da empresa. Na residência da mulher, a polícia apreendeu cinco celulares, um computador e uma folha de cheques.

Em depoimento, ela confessou o crime e prometeu devolver os valores furtados. O caso é acompanhado pelo Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias.