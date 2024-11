Um foragido da Justiça há 12 anos foi preso nesta quinta-feira (14) em Bom Jesus da Lapa, na região do Velho Chico, Oeste baiano. Segundo o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o homem, de 42 anos, é acusado de matar um vizinho, no ano de 2007.

O cumprimento do mandado de prisão foi realizado por policiais civis da 24ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin). Não há mais informações sobre o caso nem sobre a condenação do acusado.