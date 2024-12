Polícia prende homem envolvido na fuga de 16 presos do Conjunto Penal de Eunápolis

Um homem suspeito de participar da fuga de 16 detentos do Conjunto Penal de Eunápolis, na Costa do Descobrimento, foi preso pela Polícia Civil. A fuga ocorreu no final da noite desta quinta-feira (12) após oito homens armados invadirem a carceragem. A intenção era soltar Edinaldo Pereira Souza, o Dada, chefe de uma facção local.

Segundo a Polícia Civil, o homem preso nesta sexta disse que receberia R$ 5 mil pela atuação no crime. Ao ser avistado pela polícia, o homem correu para casa de uma moradora e depois se rendeu.

Conforme o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, ele portava um fuzil 7.62, diversas munições do mesmo calibre, carregadores, uma granada, rádios de comunicação, colete à prova de balas, roupas camufladas, toucas ninja, drogas e uma balança de precisão. Um caderno com registros de tráfico e um Jeep Renegade, que pode ter sido usado na fuga, também foram recolhidos.

Equipes das polícias Civil e Militar estão em diligências para localizar e recapturar os presos foragidos. A Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) divulgou os nomes dos foragidos: Edinaldo Pereira Souza [Dada], Sirlon Riserio Dias Silva, William Ferreira Miranda, Idario Silva Dias, Isaac Silva Ferreira, Thiago Almeida Ribeiro, Romildo Pereira dos Santos, Altiere Amaral de Araújo, Anailton Souza Santos, Fernandes Pereira Queiroz, Giliard da Silva Moura, Rubens Lourenço dos Santos, Valtinei dos Santos Lima, Anderson de Oliveira Lima, Geifson de Jesus Souza e Mateus de Amaral Oliveira.